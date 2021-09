WIIT, Central Bank of Ireland approva prospetto del prestito obbligazionario

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT – società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing – ha comunicato che la Banca Centrale d’Irlanda, quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile, ha approvato il prospetto per l’offerta e l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di 130 milioni di euro e un massimo di 150 milioni di euro. Il CdA ne aveva deliberato l’emissione in data 7 settembre 2021.

La società rende inoltre noto che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle obbligazioni alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, ai fini dell’offerta delle medesime obbligazioni. È stata altresì presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato (Regulated Market) dell’Official List dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin.

È previsto che l’offerta abbia inizio il 27 settembre 2021 alle ore 9.00 e si concluda il 1° ottobre 2021 alle ore 17.30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita SIM.

