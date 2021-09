WIIT, CdA approva semestrale e prestito obbligazionario da 150 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di WIIT, società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2021. I ricavi Adjusted sono stati di 35,1 milioni, in aumento del 52,2% rispetto ai 23,1 milioni del primo semestre 2020 (grazie ad una crescita organica del +11% e al contributo di myLoc per 9,6 milioni). L’EBITDA Adjusted ha segnato un +72,8% a 14,2 milioni di euro, mentre l’utile netto Adjusted è stato pari a 4,3 milioni di euro, in crescita del 35,5%.

“Gli ottimi risultati del primo semestre 2021 confermano il continuo trend di sviluppo delle società del gruppo, in particolare in termini di marginalità – ha commentato l’AD Alessandro Cozzi – Oltre alla crescita organica, si evidenzia il crescente contributo di myLoc, sia in termini di ricavi che di marginalità”. ” Nel periodo gennaio-agosto il valore del booking risulta essere il migliore degli ultimi tre anni, a dimostrazione che l’offerta di WIIT continua ad essere positivamente recepita dal mercato”, ha aggiunto.



La società guarda con fiducia al resto dell’esercizio, dicendo di poter contare su un “modello di business basato su commesse pluriennali e ricavi ricorsivi” e “sull’eccellente posizionamento di mercato dei servizi Cloud“. “La varietà di settori in cui opera il gruppo e il buon equilibrio finanziario unitamente alle disponibilità liquide e alle linee di credito già deliberate e non ancora utilizzate dagli istituti di credito costituiscono elementi di ulteriore solidità”, si legge nella nota sui conti.

Il CdA ha anche approvato l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale massimo di 150 milioni di euro. L’obiettivo – spiega Cozzi – è di “ottimizzare le fonti di finanziamento” e i fondi racolti “verranno utilizzati anche per supportare il processo di internazionalizzazione del gruppo nell’ambito del progetto Cloud for Europe”.