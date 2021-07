WIIT acquisisce il 100% di Mivitec e si rafforza in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT, società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing, ha acquisito il 100% del capitale di Mivitec, operatore cloud tedesco specializzato in managed services per le imprese, con sede a Monaco. L’operazione è stata portata a termine tramite la controllata tedesca myLoc managed IT AG. L’acquisizione annunciata oggi segue quella della stessa myLoc, avvenuta a settembre 2020, e ha l’obiettivo di consolidare la presenza di WIIT in Germania.

“Con questa acquisizione iniziamo a replicare il modello di espansione attuato in Italia negli ultimi tre anni, come dichiarato al momento dell’acquisizione di myLoc, che ha dato inizio al progetto Cloud4Europe”, hanno commentato in una nota il CEO della società, Alessandro Cozzi, e il Chief Mergers & Acquisitions, Francesco Baroncelli. “La presenza in Germania sarà accelerata e consolidata attraverso l’aggregazione di altri operatori tedeschi in grado di realizzare economie di scala e di scopo – hanno aggiunto – La strategia di M&A continua ad essere una priorità per il nostro gruppo e stiamo avviando progetti per il finanziamento di tale attività in futuro”.

Basato su di un Enterprise Value di circa 4 milioni di euro, pari a 8 volte l’EBITDA del 2020, il prezzo iniziale è stato fissato in circa 4,5 milioni di euro. Tale prezzo è stato versato in denaro per il 70% in data odierna, mentre il restante 30% è trattenuto a garanzia dell’aggiustamento prezzo previsto a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio di Mivitec al 31 dicembre 2021. Le sinergie di costo sono stimate da WIIT in circa 1 milione di euro nei prossimi 24 mesi.

