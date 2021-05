WIIT, accordo triennale con Intred per servizi cloud

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT, società attiva nel settore del cloud e quotata sul segmento STAR, e Intred, operatore di telecomunicazioni quotato su IM Italia, hanno sottoscritto un accordo quadro triennale per la fornitura di servizi Cloud e di Cyber Security. Il valore dell’ordine iniziale è di circa 1 milione di euro. L’operazione è stata finalizzata tramite Etaeria, controllata di WIIT. Con questo accordo, si legge in una nota, Intred punta a migliorare il servizio per i propri clienti, attraverso l’utilizzo del Data Center di WIIT e integrando la propria offerta con soluzioni di Private Cloud e di Cyber Security.

“Siamo orgogliosi di questo accordo con una società leader come Intred – ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT – Il Cloud sempre più abilità non solo le aziende finali ma anche le società che erogano a loro volta servizi, che possono beneficiare di un’offerta White Label come quella di Etaeria e degli asset e dei servizi Premium di WIIT”.

“Riteniamo che la collaborazione con Etaeria del gruppo WIIT possa garantirci di offrire ai nostri clienti alti livelli di servizio e soluzioni complementari a quelle già offerte – ha detto Daniele Peli, CEO di Intred – Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti efficaci alle aziende con cui operiamo, nel loro percorso di migrazione verso soluzioni Cloud all’avanguardia e nella massima sicurezza”.

(Foto: Bethany Drouin)