WIIT accordo di partnership con Viasat

(Teleborsa) – WIIT, società leader nel mercato dei servizi Cloud computing per le imprese, ha siglato un accordo di partnership con Viasat Group, eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare, che ha avviato un processo di espansione all’estero, contraddistinguendosi come operatore indipendente di primo piano a livello internazionale nella telematica automotive, Fleet, Insurtech, Smart Connect, Waste Management, IoT(Internet of Things) e Big Data.

Insieme a WIIT, il Gruppo Viasat sta avviando una serie di iniziative di business volte a sviluppare internamente soluzioni e servizi che si basano su tecnologie proprietarie, che saranno gli elementi caratterizzanti e distintivi della Value Proposition del Gruppo per la telematica, l’IoT e l’AI (Artificial Intelligence). Adottare la piattaforma di servizi Cloud di Wiit, scalabile e flessibile, consentirà a Viasat di consolidare e sviluppare la propria leadership di mercato a livello locale e internazionale, di abilitare il processo di trasformazione e rapida espansione del Gruppo su nuovi mercati, servizi e tecnologie, di sostenere la rapida integrazione delle aziende consociate o controllate e di abilitare qualunque servizio di Private ed Hybrid Cloud su scala globale.

Fra le iniziative più innovative che nasceranno da questa partnership, l’istituzione di un Lab permanente sull’IoT e AI chiamato “ViWi Lab”, per mantenere vantaggi competitivi sul mercato.