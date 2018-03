WiFi4EU, Commissione UE finanzia WiFi gratuito in spazi pubblici

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea inaugura il portale WiFi4EU. I Comuni di tutta Europa sono invitati a registrare i loro dati sin da ora, in vista del primo invito a presentare progetti che sarà pubblicato a metà maggio, per avere così la possibilità di beneficiare del finanziamento UE per costituire punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici (come biblioteche, musei, parchi e piazze) che saranno scelti dalle municipalità interessate.

Il programma WiFi4EU offirà a ogni municipalità che parteciperà all’iniziativa dei buoni per un valore di 15.000 euro per installare i punti di accesso WiFi gratuiti, mentre i costi di manutenzione della rete saranno a carico degli stessi comuni. La dotazione complessiva del programma è di 120 milioni di euro dal bilancio comunitario fino al 2020, che saranno destinati a finanziare le apparecchiature necessarie ai servizi WiFi gratuiti pubblici in 8.000 comuni in tutti gli Stati membri dell’UE, più Norvegia e Islanda.

Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: “Oggi aprendo il portale WiFi4EU compiamo un passo avanti concreto nell’aiutare i Comuni a offrire l’accesso senza fili gratuito a Internet. Si tratta di un notevole progresso ed esorto il Parlamento europeo e il Consiglio a concludere i lavori sulla proposta relativa al codice delle telecomunicazioni per garantire una connettività ad alta velocità sull’intero territorio dell’UE. Ciò include il coordinamento dello spettro a livello europeo e una forte incentivazione degli investimenti nelle reti ad alta capacità di cui l’Europa ha bisogno.”

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali, ha aggiunto: “L’iniziativa WiFi4EU permetterà a migliaia di cittadini europei di accedere gratuitamente a Internet in spazi pubblici su tutto il territorio dell’UE. Grazie al programma WiFi4EU, le comunità locali avranno la possibilità di offrire la connettività ai loro cittadini che potranno così trarre pienamente vantaggio dalle infinite opportunità offerte dalla digitalizzazione. Si tratta di un passo concreto verso la realizzazione del mercato unico digitale.”