Whirpool, MiSE convoca Sindacati il 21 dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha convocato per il 21 dicembre, i sindacati sulla vertenza Whirlpool.

L’appuntamento, in videoconferenza, è fissato alle 14.30. Lo riferiscono fonti sindacali.

Intanto, resta alta la tensione a Napoli dove la scorsa settimana centinaia di lavoratori dello stabilimento di via Argine hanno effettuato un presidio di oltre un’ora sotto la sede del Consolato USA in piazza della Repubblica. L’iniziativa è stata indetta con l’obiettivo di riportare sotto i riflettori la vicenda del sito produttivo partenopeo per il quale la multinazionale statunitense ha deciso lo stop delle attività dallo scorso 1 novembre bloccando la produzione delle lavatrici e decretando, di fatto, la fine del rapporto di lavoro di circa 400 persone.