Whirlpool, Todde: a lavoro su progetto credibile

(Teleborsa) – “Il piano Whirlpool su cui ho lavorato è in stato embrionale, un germoglio in un giardino roccioso perchè è una vertenza difficile che va seguita passo dopo passo. Il piano prevede adesione dei primi 5 partner per circa 87 milioni di euro di investimenti stimati. Sono coinvolte aziende nazionali e internazionali primarie quotate e molto importanti per realizzare un hub sulla mobilità”.

Lo ha detto la Viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione “Il caffè della domenica” precisando che “l’obiettivo non è solo riassorbire l’occupazione ma ridare futuro al territorio, non far inaridire l’attività produttiva, e offrire, grazie ad un grosso investimento su ricerca e sviluppo, un futuro alle giovani generazioni napoletane”.

“I lavoratori – prosegue Todde – chiaramente saranno riformati e accompagnati in questo nuovo percorso. Stiamo lavorando – ha sottolineato – su un progetto credibile in un settore estremamente competitivo. Il settore è quello automotive, ferroviario, e anche altri settori molto innovativi: vogliamo costruire a Napoli una nuova filiera produttiva”.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)