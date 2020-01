Whirlpool, sindacati: sciopero unitario 16 ore in tutta Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Fiom, Fim e Uilm dichiarano 16 ore di sciopero per tutto il Gruppo Whirlpool: le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane. E’ quanto annunciano i sindacati in una nota congiunta diffusa dopo l’incontro di ieri al Mise.

“Riteniamo gravissima e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il termine al 31 ottobre“, sottolineano i sindacati.

Al tavolo al Mise erano presenti, ricordano Fiom, Fim e Uilm, oltre al ministro Patuanelli, i segretari generali di categoria, mentre i lavoratori di Napoli attendevano in presidio sotto il ministero.

L’azienda dal canto suo ha portato al tavolo un dato di fatto: lo stabilimento campano perde 20 milioni di euro all’anno. “I dati di mercato sono emblematici”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, durante l’incontro al Mise, sottolineando che “non c’è più sostenibilità economica della produzione di lavatrici”, mentre nel complesso l‘Italia resta strategica.

