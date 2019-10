Whirlpool, Sciopero generale dell’industria il 31 ottobre a Napoli

editato in: da

(Teleborsa) – Sciopero generale dell’industria e del terziario, nell’area metropolitana di Napoli, nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di Napoli. E’ stato deciso unitariamente, per 4 ore, da Cgil, Cisl e Uil “per dire no alla chiusura della Whirlpool di Napoli e sì a un piano di sviluppo per Napoli e per il Mezzogiorno”.

Sindacati sul piede di guerra. “Il futuro di Napoli non esiste senza industria. La vicenda Whirlpool è emblematica di un processo di deindustrializzazione che va avanti da anni e che ha visto le istituzioni inerti o impotenti. Questo processo va fermato. Non esistono – precisano i sindacati spiegando le motivazioni alla base dello sciopero – ragioni industriali per giustificare il disimpegno Whirlpool da Napoli. Ogni eventuale progetto deve vedere la Whirlpool coinvolta. Il Governo non può consentire che gli impegni assunti dalle multinazionali siano carta straccia”.

Whirlpool “deve restare a Napoli. Governo, Regione, Città Metropolitana e Comune mettano in campo tutto ciò che è in loro potere per garantire il rispetto degli impegni”, concludono i sindacati avanzando una richiesta che, nei fatti, assume i contorni di una conditio sine qua non.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)