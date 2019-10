Whirlpool, mercoledì 9 ottobre sindacati da Conte

editato in: da

(Teleborsa) – Sale la tensione intorno alla vicenda Whirlpool, dal cui epilogo dipende anche il futuro degli oltre 400 dipendenti del sito di Napoli. La prossima settimana, mercoledì 9 ottobre, il Presidente del Consiglio Conte vuole incontrare i Segretari Generali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil come segnale di attenzione per questa vertenza e per lavoratori. Lo riferisce la Fim a margine dell’incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il quale ha dichiarato che il ministero in questi mesi “ha fatto il possibile per mandare avanti la trattativa ma la condizione è che Whirlpool si sieda al tavolo senza pregiudiziali”.



Intanto, oggi, oltre duemila lavoratori provenienti da tutti i siti Whirlpool d’Italia hanno manifestato per le strade di Roma contro la chiusura del sito di Napoli, annunciata dalla multinazionale americana del bianco.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)