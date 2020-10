Whirlpool, la protesta dei lavoratori si sposta in città. Conte: stipendi garantiti fino al 31 dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue la protesta dei lavoratori della Whirlpool contro la chiusura dell’impianto previsto per sabato 31 ottobre che hanno accettato però di spostare la protesta dallo svincolo autostradale nei pressi dello stabilimento e si stanno ora dirigendo in città.

“Abbiamo ringraziato il prefetto per la sensibilità che ha avuto nei nostri confronti – ha affermato un delegato della Rsu dopo l’incontro con Marco Valentini parlando ai manifestanti – ci ha letto le lettere che ha inviato a Conte, Lamorgese e Patuanelli. Ci ha comunicato che oggi ci sarà un comunicato stampa del presidente del Consiglio in cui si annuncia un incontro con l’amministratore delegato della Whirlpool. Noi abbiamo risposto che va bene questo primo passaggio, sgomberiamo l’autostrada ma saremo in città a manifestare fin quando non arriva un messaggio certo”.

“Vorrei ribadire l’impegno massimo del Governo per preservare l’occupazione a Napoli e rilanciare il sito produttivo”, ha nel frattempo dichiarato il Presidente del Consiglio Conte durante il question time alla Camera. E ha aggiunto che sebbene la data di cessazione delle attività è stata confermata per sabato, “la multinazionale ha affermato che avrebbe comunque garantito la retribuzione dei lavoratori fino al 31 dicembre 2020 e che solo dopo tale data avrebbe avviato le procedure di licenziamento”.

La protesta in corso rientra nelle otto ore di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali di categoria per sollecitare il governo ad un intervento deciso sulla multinazionale per scongiurare la cessazione delle attività produttive.