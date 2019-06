Whirlpool, incontro al MISE: azienda conferma ruolo strategico Italia e avvia negoziati per Napoli

editato in: da

(Teleborsa) – “Il risultato dell’incontro è positivo. Abbiamo ribadito la strategicità dell‘Italia e che investiremo 250 milioni. Abbiamo confermato come richiesto dal Ministro Di Maio lo scorso incontro che non chiudiamo il sito di Napoli e che garantiremo l’occupazione”.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Whirlpool per l’Italia, Luigi La Morgia, a margine del tavolo Whirlpool, a cui hanno partecipato il Ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi di Maio, le Regioni coinvolte, i rappresentanti sindacali e le figure apicali della multinazionale con Gilles Morel, Presidente di Whirlpool Emea.

A LAVORO PER TROVARE SOLUZIONE – “Adesso grazie anche all’aiuto del Ministro ci muoveremo su un tavolo di discussione di merito per andare a analizzare tutte le possibili soluzioni con il supporto delle parti sociali e le istituzioni”, conclude.

Tradotto: la strada, seppur in salita e non priva di ostacoli da superare, sembra essere quella giusta.

GARANTIRE FUTURO CERTO AI LAVORATORI – Un incontro, dunque, che fa ben sperare in ottica futura. E la conferma arriva anche dallo stesso Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio che esprime parole di soddisfazione, ovviamente sotto il segno della cautela con l’obiettivo di trovare la soluzione in grado di tutelare i lavoratori in agitazione: “Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: questi sono i capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo ricostruire. Oggi abbiamo avuto delle conferme importanti che fanno segnare uno step decisivo per la situazione del sito di Napoli. Era fondamentale averle direttamente dalle figuri apicali della multinazionale con cui, da oggi in avanti, seguirà un dialogo – che coinvolga tutte le parti sociali – per garantire un futuro certo ai lavoratori”, si legge nella nota che porta la firma del Vicepremier.