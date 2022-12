Whirlpool, formalizzato trasferimento sito Napoli a ZES Campania

(Teleborsa) – In vista della futura reindustrializzazione dell’area Whirlpool Corporation ha comunicato che nella mattinata odierna è stato formalizzato il trasferimento della piena proprietà dello stabilimento di Napoli, sito in via Argine 310, e delle relative pertinenze al Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale (ZES) Regione Campania.

“La ZES Campania – si legge nell’atto di vendita – utilizzerà tale acquisizione ai fini della successiva cessione, mediante un bando pubblico, ad uno o più soggetti e finalizzato alla futura reindustrializzazione dell’area produttiva”.

L’acquisizione del sito da parte del Commissario Zes Campania – riferisce una nota congiunta di Prefettura di Napoli, Regione Campania, Comune di Napoli e commissario Zes Campania – rappresenta il primo, necessario, passo per la reindustrializzazione del sito, ed è stato concordato durante le numerose riunioni dedicate alla crisi industriale, che hanno visto coinvolti tutti gli attori istituzionali di riferimento”.

Al riguardo, le Istituzioni coinvolte – prosegue la nota – “lavoreranno congiuntamente al fine di addivenire, in tempi rapidi, alla

risoluzione definitiva della vertenza. In particolare, nel mese di gennaio sarà discusso e poi formalizzato l’avviso pubblico

per la ricerca di potenziali investitori, che avranno accesso anche alla semplificazione amministrativa propria delle Zone Economiche Speciali”.

“La firma di oggi per il passaggio di proprietà dell’immobile da Whirlpool alla ZES Campania è un primo importante passo per la reindustrializzazione del sito di Via Argine di Napoli – ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso –. Le Zone Economiche Speciali possono diventare uno strumento importante per rilanciare i territori e accelerarne lo sviluppo. Ora l’obiettivo è cercare investitori che credano nella ripartenza del sito industriale, anche grazie alle semplificazioni introdotte. Questo è il frutto di un lavoro di squadra con il sottosegretario Bergamotto, Prefetto, Commissario Zes, enti locali, associazioni di categoria e sindacati: un segnale importante, una speranza in più per il futuro”.

“Apprendiamo con soddisfazione dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che è stato appena stipulato il rogito per il trasferimento dell’immobile di Napoli da Whirlpool a Zes Campania. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm – ha mantenuto gli impegni di favorire il trasferimento del sito, così come preannunciato all’ultimo incontro dal sottosegretario Bergamotto. Speriamo che questo passo sia solo il primo per la ripresa delle operazioni finalizzate alla reindustrializzazione del sito e che il nuovo governo si dimostri più concreto e sollecito dei precedenti. Purtroppo i lavoratori ex Whirlpool di Napoli hanno solo un anno di indennità naspi ed anche alla luce di ciò la ricerca del potenziale investitore deve essere assai celere”.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)