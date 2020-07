Whirlpool conferma chiusura stabilimento Napoli al 31 ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Whirlpool conferma il piano di investimenti per gli impianti produttivi italiani da 250 milioni ma non per lo stabilimento di Napoli che ad oggi dà lavoro a 350 dipendenti e che chiuderà la produzione entro il 31 ottobre.

Lo ha spiegato il Gruppo durante la presentazione dell’aggiornamento del piano industriale Italia 2019-2021 ai ministri Stefano Patuanelli (sviluppo economico) e Giuseppe Provenzano (Sud), ai rappresentati del ministero del lavoro, a Invitalia, ai sindacati e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania.

Confermati dunque gli investimenti per oltre 250 milioni nei siti di Cassinetta di Biandronno (Varese), Melano (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno) e Siena previsti dal piano industriale, ma nulla da fare per Napoli.

“Invitalia ha presentato due possibili proposte per il futuro dello stabilimento. Collaboreremo con le aziende individuate in modo che possano finalizzare i rispettivi progetti offrendo l’eventuale supporto necessario. La produzione di Whirlpool nel sito di Napoli cesserà il 31 ottobre”, ha dichiarato Whirlpool.

“L’Italia – ha precisato il vicepresidente Operazioni industriali della regione EMEA, Luigi La Morgia – rimane un paese fondamentale per Whirlpool nella regione. Sono confermati importanti investimenti per i prossimi due anni per rendere la produzione sempre più competitiva. Sarà così possibile contribuire in modo significativo al superamento della crisi dovuta alla pandemia Covid-19″.

“Allo stesso tempo, collaboreremo con il governo per trovare le migliori soluzioni possibili per i dipendenti di Napoli”, ha concluso La Morgia.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)