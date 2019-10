editato in: da

(Teleborsa) – È iniziato a Palazzo Chigi l’incontro su Whirlpool tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e i vertici dell’azienda.

L’incontro era stato organizzato da tempo per risolvere la questione occupazione del gruppo in Italia, in particolare per quanto riguarda l’impianto di Napoli, a maggior a rischio chiusura.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)