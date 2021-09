Whatsapp multata dalla UE per violazione della privacy

editato in: da

(Teleborsa) – L’UE ha sanzionato Whatsapp, il servizio di messagistica che fa parte del gruppo Facebook per aver violato la normativa sulla privacy, che impone l’obbligo di trasparenza verso gli utenti in merito al trattamento dei dati personali fra le varie società del gruppo. E per questo ha sanzionato l’azienda americana con una multa del valore di 225 milioni di euro, pari a 266 milioni di dollari, una delle più alte mai comminate dalla UE in materia di privacy dopo quella inflitta ad Amazon.

Il 28 luglio scorso, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato una decisione vincolante, che è stata notificata all’autorità per la privacy irlandese nei confronti di Whatsapp Ireland.

Oltre all’imposizione di una sanzione amministrativa, l’UE ha anche ingiunto a WhatsApp di rendere conforme il proprio trattamento adottando una serie di azioni correttive specifiche entro tre mesi.

L’azienda ha già annunciato che farà ricorso contro il provvedimento.