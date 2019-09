WeWork: Adam Neumann, cofondatore e AD lascia

editato in: da

(Teleborsa) – Il cofondatore e Amministratore Delegato di WeWork, Adam Neumann, resterà presidente non esecutivo del CdA dell’azienda che ha fondato mentre lascerà la carica di CEO pagando a caro prezzo le incertezze sull’IPO. Artie Minson, ex co-presidente e direttore finanziario, e Sebastian Gunningham, ex vice presidente del CdA, sono stati nominati dal board co-CEO.

In merito alla quotazione sul listino di Borsa Italiana, posticipata per l’andamento incerto dei mercati finanziari, i due top manager hanno dichiarato: “Il nostro core business è forte e compieremo azioni chiare per bilanciare la forte crescita, la redditività e l’esperienza unica dei membri di WeWork e allo stesso tempo valuteremo la tempistica ottimale di una IPO”.

WeWork è una società immobiliare che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup tecnologiche e servizi per altre imprese.