Wells Fargo: utili in calo, ma sale fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Wells Fargo che ha Wall Street sta guadagnando l’1,74%.

La quarta banca statunitense per asset ha chiuso il terzo trimestre del 2019 con un utile netto di 4,6 miliardi di dollari, in contrazione del 23% rispetto ai 61 miliardi dello stesso periodo del 2018. L’utile per azione è stato pari a 0,92 dollari contro gli 1,13 dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti si attendevano un valore di 1,18 dollari.

Il fatturato è cresciuto da 21,94 a 22,01 miliardi di dollari: le attese erano per un calo a 21,09 miliardi.

(Foto: © Maxim Kuzubov/123RF)