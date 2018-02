Wells Fargo riceve una multa severa dalla Fed e crolla a New York

(Teleborsa) – E’ stata l’ultima rivalsa di Janet Yellen prima di lasciare l’incarico di Presidente della Fed contro la deregulation voluta da Donald Trump.

La Fed ha imposto una sonora multa a Wells Fargo per lo scandalo dei conti “fittizi”: per gonfiare i risultati erano stati creati 3,5 milioni di conti correnti bancari fantasma a nome di ignari clienti e senza il loro consenso.

La multa consiste nell’allontanamento di 4 membri del Board e nel tetto imposto alla crescita degli attivi, che non potranno superare di 2 miliardi di dollari quelli che aveva alla fine dell’anno, almeno fino a quando la banca non avrà dato prova di aver migliorato la sua struttura a favore di una maggior protezione per i consumatori.

Questo provvedimento va ad aggiungersi al rimborso di 190 milioni di dollari riconosciuto a beneficio dei consumatori mediante un accordo con l’ufficio per la protezione dei consumatori americano.

Sicuramente questa notizia non ha fatto bene al titolo Wells Fargo, che ha contribuito ad appesantire Wall Street ed il comparto bancario con un ribasso del 6%.