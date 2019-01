Wells Fargo, deludono i ricavi mentre gli utili battono le attese

editato in: da

(Teleborsa) – La Wells Fargo, multinazionale statunitense di servizi finanziari con sede a San Francisco, quarta banca per attività, la terza per capitalizzazione borsistica degli Stati Uniti, ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre del 2018 con un utile netto di 6,1 miliardi di dollari, in calo dell’1,6% rispetto a un anno prima. L’utile per azione registrato dal colosso americano si attesta a 1,21 dollari, superiore agli 1,16 dollari previsti dagli esperti e dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi, rispetto all’anno precedente, precipitano del 4,9% a 21 miliardi di dollari, decisamente al di sotto delle attese che erano per 21,7 miliardi di dollari.

Negativo il titolo al Nyse: -2,79%.

