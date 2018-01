Wells Fargo annuncia utili sopra attese grazie a riforma fiscale

(Teleborsa) – Utili in forte crescita per Wells Fargo grazie alla riforma fiscale di Donald Trump. Il 4° trimestre si è chiuso infatti con un utile di 6,1 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto ai 5,3 miliardi di dollari dell’anno prima. L’EPS è salito a 1,16 dollari da 96 cent per azione.

Il risultato ha beneficiato di un consistente tax gain (beneficio fiscale) collegato alla riforma voluta da Trump per 3,4 miliardi di dollari. A controbilanciare l’effetto positivo dell’imposizione fiscale i maggiori oneri collegati allo scandalo dei conti illeciti un anno e mezzo fa.

Il giro d’affari è aumentato del 2% poco sopra i 22 miliardi di dollari e risulta leggermente sotto il consensus di 22,45 miliardi.