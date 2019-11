WeFly, Valore D e Unicredit insieme per le donne in carriera

editato in: da

(Teleborsa) – Un programma di mentoring cross-aziendale per valorizzare le donne di talento e guidarle nella loro carriera. Per questo nasce WeFly, programma di mentoring realizzato da Valore D e powered by UniCredit, realizzato per ingaggiare le donne del middle management e supportarle a esplorare percorsi di una carriera internazionale.

Il programma nasce dall’esperienza di Valore D, impegnata dal 2009 nella promozione dell’equilibrio di genere attraverso la diffusione di una cultura aziendale più inclusiva.

WeFly coinvolgerà 142 persone provenienti da 47 aziende internazionali e vedrà la collaborazioni di mentor sia uomini (54%) sia donne (46%) con una solida esperienza internazionale alle spalle (25% di loro attualmente lavora in Paesi diversi dall’Italia, principalmente nel nord e centro Europa).

Il programma durerà sette mesi e consisterà in sette incontri, durante i quali ciascuna coppia sarà supportata da un coach di Methodos, società di consulenza specializzata nei cambiamenti culturali.

Caratteristica unica del progetto, le mentee sono tutte donne italiane con un’età media di 39 anni: si tratta infatti di un’età considerata critica in termini di avanzamento di carriera, poiché è tipicamente legata al tema dell’equilibrio tra lavoro, vita privata e crescita professionale.

Attraverso attività di mentoring internazionale, le partecipanti vivranno così l’esperienza di entrare in contatto con culture professionali diverse dalla propria, così da poter accrescere e arricchire il proprio stile manageriale.

UniCredit ha selezionato 25 mentor e 25 mentee che seguiranno il programma: l’efficacia sarà monitorata attraverso la misurazione del livello di soddisfazione di tutti i partecipanti e il raggiungimento di specifici obiettivi definiti all’inizio del percorso.

“Siamo entusiasti di lavorare con Valore D, leader indiscusso nel promuovere l’equilibrio di genere. La diversità e l’inclusione sono ormai fondamentali per tutte le aziende, in quanto apportano una maggiore redditività, un migliore ambiente di lavoro e una mitigazione e gestione dei rischi più efficaci“, ha commentato Jean Pierre Mustier, CEO, UniCredit Group.

“WeFly è una grande opportunità sia per i mentees che per i tutor, per imparare gli uni dagli altri, sostenendo in particolare le donne con talento a sfruttare al massimo le loro capacità e i loro percorsi di carriera all’interno dell’organizzazione. In UniCredit, da anni promuoviamo internamente il mentoring come attività chiave per lo sviluppo della leadership, per aiutare a far crescere leader più efficienti”, ha concluso Mustier.

“Ancora oggi, molte donne non intraprendono nuove sfide di carriera, principalmente a causa di una mancanza di modelli di leadership che le supporti ad essere più sicure di sé e più ambiziose senza sentirsi inadeguate nella loro vita privata”, ha aggiunto Paola Mascaro, Presidente di Valore D e VP Communications & Public Affairs GE Italy e Avio Aero. “Con questo programma, miriamo a dare le ali ad oltre 71 donne italiane per avere il coraggio di credere in sé stesse e costruire un solido percorso professionale“, la sua conclusione.