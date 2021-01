WEF, la prossima settimana è atteso anche l’intervento del presidente Conte

editato in: da

(Teleborsa) – C’è anche l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tra quelli attesi la prossima settimana, in occasione dell’edizione virtuale del World Economic Forum. La conferma è arrivata dal presidente del WEF, Borge Brende, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Quest’anno l’Italia assume la presidenza del G20, che giocherà un ruolo cruciale” viste le emergenze globali e le priorità, ha detto Brende.

“Nel contesto della pandemia da Covid-19, la necessità di reimpostare le priorità e l’urgenza di riformare i sistemi sono diventate sempre più forti in tutto il mondo – ha affermato Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del Forum economico mondiale – Ricostruire la fiducia e aumentare la cooperazione globale sono fondamentali per promuovere soluzioni innovative e audaci per arginare la pandemia e guidare una solida ripresa. Questo incontro unico sarà un’opportunità per i leader di delineare la loro visione e affrontare le questioni più importanti del nostro tempo, come la necessità di accelerare la creazione di posti di lavoro e di proteggere l’ambiente”.