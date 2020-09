WEF, Ceo Action Group: il Green Deal strumento per la ripresa post-Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Il Green Deal come leva per far ripartire l’economia europea dopo la crisi da Covid-19. È il messaggio lanciato oggi da una dichiarazione congiunta presentata nel corso di una conferenza del World Economic Forum a Ginevra e sottoscritta dal Ceo Action Group, la task force composta da 30 amministratori delegati e alti rappresentanti di aziende multinazionali.

Per l’Italia presenti le firme degli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e Snam, Marco Alverà.

Con il motto “Niente più ‘business as usual‘”, il CEO Action Group spiega nel suo documento come la via d’uscita dalla crisi attuale non possa essere più la stessa: da qui l’impegno dei Ceo a ridurre l’impronta carbonica delle proprie aziende e a impiegare nuovi modelli di produzione e di lavoro per fornire il proprio contributo alla decarbonizzazione dell’economia europea e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

“La pandemia COVID-19 richiede interventi economici massicci e coordinati sia per mitigare le ripercussioni economiche della pandemia sia, soprattutto, per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Dobbiamo intraprendere azioni sempre più rapide con maggiore enfasi sulla sostenibilità e sulla circolarità – hanno dichiarato i copresidenti del CEO Action Group, Thomas Buberl, CEO di Axa, e Feike Sybesma, Presidente Onorario di Royal DSM – Il Green Deal europeo rappresenta un’opportunità per fare proprio questo. Richiede una forte collaborazione tra business, politica e società. Insieme possiamo rendere l’Europa la regione più verde, più innovativa e inclusiva al mondo in grado di fornire, grazie al Green Deal, lavoro e prosperità economica allo stesso tempo. Il piano d’azione annunciato oggi dal CEO Action Group del World Economic Forum per il Green Deal europeo è un passo importante con azioni concrete a sostegno di questa agenda”.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il Green Deal europeo, ha accolto con favore la dichiarazione dei CEO: “Il Green Deal rappresenta il più grande sforzo in una generazione per la trasformazione della nostra economia. È fondamentale coinvolgere le imprese europee, avremo bisogno di ognuna di loro per contribuire alla neutralità climatica e a realizzare il Green Deal. L’impegno del CEO Action Group per attuare l’agenda europea per il clima trova il mio pieno supporto”.