Webuild si aggiudica nuovo contratto in Florida

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Webuild si aggiudica un altro contratto in USA grazie alla controllata Lane. La società ha ottenuto un contratto in Florida del valore di 93 milioni di dollari, per la progettazione e realizzazione della Poinciana Parkway Phase 2, nella contea di Polk.

L’aggiudicazione in Florida segue quella ottenuta negli scorsi giorni in Texas, del valore di 176 milioni di dollari, confermando la leadership del Gruppo nel settore stradale nel Paese.

L’ultimo progetto in Florida consiste nel raddoppio da due a quattro corsie di un tratto autostradale di circa 7 miglia e nella costruzione di un ponte lungo 6500 piedi (circa 1990 metri) parallelo ad uno realizzato nel 2015, e di due ponti che attraversano strade locali. L’estensione della Poinciana Parkway avverrà a nord fino alla County Road 532 (Ronald Reagan Parkway), al confine tra le contee di Polk e Osceola. I lavori inizieranno nella prossima primavera, per terminare nell’estate del 2023.

Il progetto è fondamentale per ridurre la congestione del traffico e migliorare i collegamenti regionali della contea di Osceola, la seconda contea in più rapida crescita in Florida.

(Foto: Roman Logov on Unsplash)