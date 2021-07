Webuild riduce perdita in primo semestre. Nuovi ordini a 9,6 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Webuild ha registrato ricavi consolidati Adjusted pari s 3.137,5 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 41,8% rispetto ai ricavi del primo semestre 2020 pari a 2.213,1 milioni di euro. L’EBITDA Adjusted del primo semestre 2021 è pari a 197,6 milioni di euro (110,9 milioni nello stesso periodo del 2020) e la perdita netta pari a 59,4 milioni di euro, in miglioramento dai -83,5 milioni di euro dei primi sei mesi del 2020. I nuovi ordini da inizio anno ammontano a 9,6 miliardi di euro, che raggiungono i 23 miliardi con il mega contratto per la linea ferroviaria ad alta velocità Dallas-Houston.

“In questo primo semestre del 2021, Webuild ha ottenuto dei risultati marcatamente positivi, nonostante il perdurare di un momento globalmente ancora incerto, e questo ci rende molto orgogliosi come squadra – ha commentato Pietro Salini, AD del gruppo Webuild – Abbiamo acquisito un significativo volume di nuovi ordini pari a 9,6 miliardi di euro in mercati a basso rischio come quelli europeo, statunitense e australiano, che hanno fatto crescere in maniera importante il backlog complessivo, accelerando il processo di de-risking del Gruppo”.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2021 è pari a 539,9 milioni di euro, in miglioramento di 558,6 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2020 (1.098,5 milioni). Sulla base del corrente perimetro del gruppo, Webuild prevede la seguente evoluzione finanziaria al 2021 per il gruppo: ricavi compresi tra 6,5 e 7,2 miliardi di euro; un EBITDA margin a crirca l’8%, supportato dal processo di efficientamento dei costi già in atto; un Indebitamento Finanziario Netto compreso tra 0,5 e 0,3 miliardi di euro.