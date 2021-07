Webuild, iscritto nel Registro imprese atto scissione Astaldi

editato in: da

(Teleborsa) – Webuild conferma che l’atto di scissione parziale proporzionale di Astaldi è stato iscritto presso gli uffici del Registro delle Imprese, rispettivamente, di Milano Monza Brianza Lodi e di Roma. Pertanto – si legge in una nota – la società conferma che la scissione acquisterà efficacia a fini civilistici, contabili e fiscali in data 1° agosto 2021 e, a fini borsistici, in data 2 agosto 2021.