Webuild definito con successo pricing nuove obbligazioni per 550 milioni euro

(Teleborsa) – Webuild annuncia le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi saranno destinati all’acquisto delle obbligazioni in circolazione “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale attualmente in essere è pari a 479.030.000 euro, secondo quanto previsto dall’offerta di acquisto promossa in data 1 dicembre 2020.

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a€550.000.000 euro. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 15 dicembre 2025 e la relativa cedola è del 5,875%.

I risultati dimostrano un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per oltre 1,6 miliardi euro, con una copertura del book di circa 3 volte

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L’emissione delle Nuove Obbligazioni e l’acquisto delle Obbligazioni 2021, di cui la società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto, sono previsti per il 15 dicembre 2020.

BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.