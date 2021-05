Webuild completa scavi progetto sostenibilità ambientale NEBT a Washington

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova milestone per il Gruppo Webuild per il progetto di sostenibilità ambientale Northeast Boundary Tunnel (NEBT) a Washington, D.C., realizzato in joint venture con la controllata Lane, che mette fine ai lavori di scavo del tunnel.

Il NEBT, del valore di 580 milioni di dollari e parte principale del progetto “Clean Rivers” del cliente DC Water di Washington, D.C., è il tunnel che sarà in grado di aumentare la capacità dell’attuale sistema fognario cittadino e ridurre frequenza, forza e impatto delle inondazioni, migliorando la qualità delle acque dell’Anacostia River nella grande città americana. Con il breakthrough presso il pozzo R Street, la TBM (tunnel-boring machine, fresa meccanica) “Chris” ha completato il tunnel per la raccolta delle acque non depurate dopo un intenso anno di lavori dall’unico altro attraversamento del W Street shaft. Le attività nel cantiere sono proseguite durante la fase di emergenza sanitaria, con l’adozione da parte del Gruppo di misure di sicurezza straordinarie nei cantieri, come avvenuto nei cantieri aperti in tutto il mondo.

Il tunnel del NEBT, con un diametro interno di circa 7 metri e una lunghezza di circa 8,2 km al di sotto di Washington, D.C., si estende dal Robert F. Kennedy Stadium a R Street, NW vicino downtown D.C. Parte del progetto “Clean Rivers” è anche l’Anacostia River Tunnel, una delle opere recenti più grandi e complesse realizzate negli Stati Uniti dal Gruppo, nell’area di business clean water a supporto dei clienti nella realizzazione di opere a tutela e salvaguardia dell’ambiente. Nello stesso settore, Lane ha recentemente inaugurato anche la TBM “MudHoney” che scaverà il tunnel di stoccaggio idrico per il progetto Ship Canal Water Quality a Seattle, Washington, un ulteriore progetto che permetterà di trattenere milioni di litri di acque contaminate pluviali e di acque reflue.