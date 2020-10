Websolute acquista ulteriore 20% di Moca da azionisti minoranza

editato in: da

(Teleborsa) – Websolute, digital company quotata su AIM Italia, rende noto che è stata esercitata da parte degli azionisti di minoranza l’Opzione Put, in esecuzione degli accordi stipulati nel 2018, relativa alla cessione del 20% del capitale sociale di Moca Interactive, società nella quale Websolute detiene una partecipazione pari all’80%.

Il corrispettivo per l’acquisto dell’ulteriore 20% del capitale, pari a 446.500 euro, sarà corrisposto per cassa secondo due possibili modalità: in 4 rate, la prima al perfezionamento dell’operazione, previsto entro il 31 dicembre 2020, e le successive 3 con cadenza trimestrale senza il riconoscimento di interessi, oppure per intero in unica soluzione contestualmente alla stipula dell’atto.

Il corrispettivo è stato stabilito, come previsto dal contratto, applicando un multiplo alla media dell’EBITDA del triennio 2017-2019 e tenendo conto della PFN al 31/12/2019.

L’operazione si colloca in uno scenario di percorso di crescita di Moca, sia dal punto di vista finanziario, che dal punto di vista della cultura aziendale, fondata sulla valorizzazione e sviluppo delle persone e della managerialità della struttura.