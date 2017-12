Walt Disney e 21st Century Fox convolano a nozze

(Teleborsa) – Walt Disney ha annunciato l’acquisto di Twenty-First Century Fox in un deal valutato 52,4 miliardi di dollari.

L’accordo che era nell’aria, prevede anche l’acquisizione degli studi della Twentieth Century Fox Film e Television, insieme a cavi e aziende televisive internazionali ma dopo che il gruppo avrà scorporato alcuni asset (Fox Broadcasting e le emittenti Fox News, Fox Business, FS1, FS2 e Big Ten Network).

Con tale operazione, il colosso dell’intrattenimento guidato da Robert Iger sarà più forte nel realizzare le sue ambizioni sul fronte di video in streaming, televisione e cinema. Secondo i termini dell’accordo Iger manterrà il suo posto di CEO fino al 2021.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di 21st Century Fox riceveranno 0,2745 azioni Disney per ciascuna azione di Fox 21st Century in loro possesso. Il rapporto di cambio è stato stabilito in base a un prezzo medio ponderato del volume di 30 giorni del titolo Disney che si accollerà circa 13,7 miliardi di debiti netti dell gruppo acquistato.

Con l’operazione Disney potrebbe portare avanti la sua trasformazione pensata per contrastare Netflix e Amazon.