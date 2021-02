Walmart, conti 2020 positivi. Atteso utile in diminuzione nel 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Walmart, la più grande catena al mondo di supermercati, ha registrato ricavi per 152,1 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno (in crescita del 7,4% sullo stesso periodo dell’anno prima). Le sue vendite nei negozi fisici degli Stati Uniti sono aumentate dell’8,6%, contro apsettative per un +5,6%, e le vendite online hanno visto un’impennata del 69%, minori comunque del +79% registrato nel trimestre precedente.

L’utile operativo è aumentato del 3,1% a 5,49 miliardi di dollari nel trimestre, mentre gli utili rettificati sono stati di 1,39 dollari per azione. Gli analisti si aspettavano che la società guadagnasse 1,51 dollari per azione. I ricavi per l’intero 2020 hanno raggiunto quota 559 miliardi di dollari, in aumento del 6,7% sui dodici mesi precedenti.

Nelle guidance per l’anno fiscale appena iniziato, Walmart ha detto che l’utile per azione diminuirà leggermente, rimandendo piatto o leggermente in aumento se si escludono le dismissioni. Le vendite rimarranno in crescita, anche l’aumento sarà minore di quello degli ultimi mesi. In sostanza, dopo un anno di acquisti folli durante i lockdown e la pandemia, il colosso statunitense si aspetta un ritorno alla normalità.

Walmart ha anche annunciato che aumenterà i salari a una media di oltre 15 dollari l’ora, rispetto a una cifra attuale poco superiore ai 14. Circa 425.000 dipendenti sugli 1,5 milioni totali negli Stati Uniti dovrebbero ricevere l’aumento. “Questo è un investimento nelle nostre persone, e allo stesse tempo ne faremo di nuovi sulla nostra supply chain, sull’automazione e sulla tecnologia”, ha detto John Furner, presidente e CEO di Walmart.

Il CdA ha approvato un dividendo in contanti annuale per l’anno fiscale 2022 di 2,2 dollari per azione, un aumento di circa il 2% rispetto ai 2,16 pagati nell’ultimo anno fiscale. “Siamo lieti di aumentare il nostro dividendo annuale per il 48° anno consecutivo“, ha affermato Brett Biggs, direttore finanziario di Walmart.