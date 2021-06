Wallbox, quotazione da 1,5 miliardi a Wall Street tramite SPAC

editato in: da

(Teleborsa) – La startup spagnola Wallbox, attiva nella fornitura di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, si quoterà al NYSE grazie alla fusione con la SPAC Kensington Capital Acquisition Corp. II. L’operazione valuta Wallbox 1,5 miliardi di dollari e dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2021, previo via libera degli azionisti di Kensington. La quotazione consentirà a Wallbox di raccogliere circa 330 milioni di dollari, tra cui un PIPE (private investment in pubblic equity) da 100 milioni di dollari sottoscritto da Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation e Kensington Capital Partners.

“L’adozione da parte del mercato di massa dei veicoli elettrici è arrivata, e con essa la necessità di un’espansione significativa delle infrastrutture di ricarica, a partire da quelle di casa – ha commentato Enric Asunción, cofondatore e amministratore delegato – In Wallbox crediamo che un accesso alla ricarica dei veicoli elettrici conveniente, efficiente e ottimizzato sia una parte fondamentale della transizione ai veicoli elettrici. Questa operazione con Kensington ci consentirà di aumentare significativamente lo sviluppo dei nostri prodotti e la capacità di produzione“.

Fondata nel 2015, Wallbox progetta, produce e distribuisce soluzioni di ricarica per veicoli elettrici per uso residenziale, semi-pubblico e pubblico e i suoi prodotti sono venduti in 67 Paesi. La società ha nove uffici in tre continenti e ha venduto oltre 100.000 unità dalla sua fondazione. I suoi prodotti sono attualmente fabbricati in Spagna e Cina, ma c’è l’intenzione di aggiungere un impianto di produzione negli Stati Uniti nel 2022.

Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target.