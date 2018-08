Wall Street viaggia in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%, resta piatto lo S&P-500in calo dello 0,16%. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,04%).

Giornata calda sul fronte politico, conil via ad unanuova ondata di dazi, per 16 miliardi di dollari, che ha colpito i prodotti Made in China importati negli USA. Ciò nonostante le due superpotenze hanno riaperto le trattative per evitare un’ulteriore inasprimento della guerra commerciale in corso, con una delegazione cinese ospite a Washington.

Giornata nera per Donald Trump, all’indomani della bufera che si è abbattuta sui suoi piùstretti collaboratori arrestati dall’FBI. I democratici insistono nel chiedere l’impeachment per il tycoon.Secca la risposta del presidente: “Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero e tutti diventerebbero più poveri”.

Agenda fitta dal fronte macroeconomico. Altrocalo per le richieste di sussidi alla disoccupazione, mentre il PMI manifatturiero si attesta ai minimi da 9 mesi. Calano ulteriormente le vendite di nuove case egli stoccaggi di gas settimanali crescono in linea con le attese.

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,87%), finanziario (-0,57%) e beni industriali (-0,47%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Home Depot (+0,63%), Microsoft (+0,60%) e Visa (+0,58%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar che scivola dell’ 1,91%. Seduta negativa per Dowdupont che mostra una perdita dell’1,09%. Dimessa Exxon Mobil che si adagia sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Synopsys (+7%), Nvidia (+2,16%), Ulta Beauty (+2,06%) e Ross Stores (+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Qurate Retail che ottiene -3,13%. In apnea Liberty Global che arretra del 2,36%. Tonfo di Liberty Global che mostra una caduta del 2,80%. Lettera su Jd.Com che registra un importante calo di oltre il 2%.