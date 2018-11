Wall Street viaggia cauta a metà seduta

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’avvio lievemente positivo, i principali indici a stelle e strisce proseguono la giornata registrando timidi guadagni. Intanto le Borse europee hanno terminato la seduta con segni misti, con Piazza Affari maglia nera penalizzata dalla pessima performance del comparto bancario.

Aumentano le tensioni tra USA e Iran dopo lareintroduzione delle sanzioni al Paese asiatico decise dall’amministrazione Trump. “Siamo in guerra economica con gli Stati Uniti”, il commento del Presidente iraniano Hassan Rouhani, che ha aggiunto che “l’Iran continuerà a vendere petrolio”, nonostante le restrizioni imposte dal “nemico”.

Dal fronte macroeconomico statunitense, salgono oltre attese ilPMI servizi ed il PMI composito, mentre si mostra in contrazione l’ISM non manifatturiero.

Si registrano guadagni moderati per il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,41%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per lo S&P-500, che rimane a 2.728,03 punti (+0,18%). Perdite sostenute invece per il Nasdaq 100 (-1,2%) e l’S&P 100 (-0,7%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,55%), finanziario (+1,12%) e beni di consumo per l’ufficio (+1,02%). Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,11%), informatica (-0,95%) e beni di consumo secondari (-0,82%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+4,08%), Chevron (+3,48%), McDonald’s (+2,18%) e Coca Cola (+1,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.

Goldman Sachs avanza dell’1,22%.

Fiacca Visa, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.

Discesa modesta per Exxon Mobil, che cede un piccolo -0,6%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, The Kraft Heinz (+2,91%), Pepsico (+2,56%), Qurate Retail (+2,11%) e Charter Communications (+1,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Activision Blizzard, che prosegue le contrattazioni a -6,32%.

In caduta libera Nvidia, che affonda del 3,95%.

Pesante Skyworks Solutions, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.

Seduta drammatica per Apple, che crolla del 3,64%.