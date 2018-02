Wall Street viaggia a due colori

(Teleborsa) – Dopo il lungo week end per la festività del del Presidents’ Day, e un avvio in calo Wall Street continua la prima sessione della settimana a due colori.

In una giornata priva di dati macro, sul fronte corporate sono stati pubblicati i conti di Wal Mart che sono stati in chiaroscuro, mentre Home Depot annuncia conti in salita che battono le attese.

Tra gli indici a stelle e strisce, il Dow Jones continua la seduta con un calo frazionale dello 0,53%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese. Sulla stessa linea, lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia e cede lo 0,14%. Viaggia al rialzo il Nasdaq 100 (+0,91%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore Information Technology. Nel listino, i settori Beni di consumo primario (-1,89%), Telecomunicazioni (-1,40%) e Utilities (-1,29%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,25%), Microsoft (+0,93%), Apple (+0,86%) e Home Depot (+0,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wal-Mart, che prosegue le contrattazioni a -9,26%.

Affonda Merck & Co, con un ribasso del 2,12%.

Crolla Verizon Communication, con una flessione del 2%.

Vendite su General Electric, che registra un ribasso dell’1,69%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Applied Materials (+3,51%), Lam Research (+3,40%), Analog Devices (+3,14%) e Nvidia (+2,93%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Shire, che continua la seduta con -4,30%.

Vendite a piene mani su The Kraft Heinz, che soffre un decremento del 2,98%.

Pessima performance per Qualcomm, che registra un ribasso dell’1,83%.

Giornata no per Liberty Global, che lascia sul tappeto una perdita dell’1,65%.