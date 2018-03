Wall Street viaggia a due colori

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora prudenza per gli investitori di Wall Street che guardano con molta attenzione ai dazi USA in una settimana segnata dai timori di una possibile guerra commerciale.

Dal fronte macro, balza la produzione industriale e manifatturiera di febbraio, mentre l’edilizia americana segna una battuta d’arresto. In salita oltre le attese della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan.

Tra gli indici a stelle e strisce, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,40%. Lo S&P-500 procede a piccoli passi in salita dello 0,21%, Sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,14%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Energia (+0,98%), Utilities (+0,51%) e Industriale (+0,48%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Wal-Mart (+2,17%) che beneficia di alcuni rumors di stampa che la vorrebbero vicina a un accordo con Flipkart. In salita Caterpillar (+1,64%), American Express (+1,33%) e Intel (+1,10%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su General Electric, che mostra un -0,69%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ulta Beauty (+7,27%), Ctrip.Com International (+3,58%), Western Digital (+3,45%) e Regeneron Pharmaceuticals (+3,25%). Giornata positiva per Qualcomm che sale dell’1,59%. A dare una spinta al titolo alcune indiscrezioni di stampa secondo le quali Paul Jacobs, ex presidente del gruppo starebbe cercando partner finanziari per acquistare il produttore di chip.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Broadcom che perde il4,04%.

Sessione no per Mercadolibre che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.

In caduta libera Take-Two Interactive Software che affonda del 2,35%.

Pesante Activision Blizzard, che segna una discesa di ben -2,14 punti percentuali.