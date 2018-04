Wall Street verso un avvio positivo

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti positivi i futures sui principali indici statunitensi, a preannunciare un avvio in verde pwe Wall Street.

A favorire gli acquisti l’allentamento dei timori per un conflitto in Siria alla luce di un tweet di Donald Trump nel quale il Presidente statunitense dichiara che un combattimento in Medio Oriente non è imminente.

Di un certo aiuto anche l’ottimismo per la nuova stagione delle trimestrali americane che ha messo in secondo piano i Verbali del FOMCnei quali la Federal Reserve ha confermato l’attuale stato di salute dell’economia a stelle e strisce e dell’inflazione.

A meno di mezz’ora dall’opening bell i futures sull’S&P500 avanzano di mezzo punto percentuale, quelli sul Nasdaq e sul Dow Jones dello 0,60%.