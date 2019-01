Wall Street tonica. La Fed conferma politica “wait and see...

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street dopo che laFederal Reserve ha lasciato invariato il costo del denaro, come peraltro atteso, visto il peggioramento dello scenario economico a livello globale. La banca centrale americana ha fatto sapere che sarà “paziente” nel decidere i futuri rialzi dei tassi di interesse. Gli addetti ai lavori attendono con ansia il discorso che terrà il Presidente Fed, Jerome Powell e, in particolare, un aggiornamento sulle prospettive dei tassi in USA.

Un’altra vicenda sotto i riflettori degli operatori è il confronto politico e commerciale tra Washington e Pechino. Un nuovo round di colloqui per cercare di trovare un’intesa che disinneschi la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo. Una delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He è arrivata a Washington per incontrare la controparte americana.

Sul fronte macro, la stima ADP sul mondo del lavoro, che precede i numeri ufficiali del Bureau of Labor di venerdì, ha battuto le attese, evidenziando a gennaio la creazione di 213 mila nuovi impieghi, contro i 180 mila attesi dal consensus. Rinviata, invece, la pubblicazione della prima stima del PIL statunitense del quarto trimestre, a causa dello shutdown del governo federale. A dicembre i compromessi per l’acquisto di case negli Stati Uniti sono calati del 2,2% risultando peggiori delle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,5%.

Continua intanto la stagione delle trimestrali: ieri a mercato chiuso a snocciolato i risultati Apple che, positivi, hanno sostenuto l’indice tecnologico e il titolo nell’afterhours USA. Seppur migliori del previsto, gli utili ed i ricavi sono calati sull’effetto Cina. Attesi nelle prossime ore anche i conti di Facebook Microsoft e Amazon.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un +1,69%; sulla stessa linea, in rialzo lo S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.678,81 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+2,35%), come l’S&P 100 (1,6%).

informatica (+2,77%), beni di consumo secondari (+1,85%) e beni industriali (+1,59%) in buona luce sul listino S&P 500.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+6,52%), Boeing (+6,36%), Microsoft (+2,98%) e Caterpillar (+2,87%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Wal-Mart, che ha archiviato la seduta a -1,81%.

Discesa modesta per McDonald’s, -0,94% dopo la trimestrale.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+16,68%), Apple (+6,52%), Automatic Data Processing (+4,66%) e Jd.Com (+4,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Illumina, che ha terminato le contrattazioni a -4,55%.

(Foto: Kadellar CC BY-SA 3.0)