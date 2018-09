Wall Street tonica dopo i nuovi massimi

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che, la vigilia, Dow Jones e S&P500 hanno aggiornato i massimi storici.

Sullo sfondo restano le questioni legate alle tensioni commerciali tra USA e Cina, con l’introduzione reciproca di nuove tariffe, attesa per lunedì 24 settembre.

Sul fronte macro, tra meno di mezz’ora è atteso un aggiornamento sul settore manifatturiero e servizi degli Stati Uniti, a settembre.

Sul versante societario, parte domani l’asta tra Comcast e Foxper l’acquisto di Sky.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones, avanza a 26.740,61 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.938,42 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,27%), come l’S&P 100 (0,3%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto telecomunicazioni.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, McDonald’s (+1,49%), Verizon Communication (+1,37%), Cisco Systems (+1,24%) e 3M (+1,15%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che prosegue le contrattazioni a -0,54%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netease (+2,25%), Texas Instruments (+1,97%), American Airlines (+1,96%) e Western Digital (+1,30%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Micron Technology, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.