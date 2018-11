Wall Street tenta il rimbalzo

editato in: da

(Teleborsa) – L’equity statunitense tenta il rimbalzo dopo la sessione nera della vigilia. Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale. Secondo voci di stampa i negoziatori cinesi si starebbero preparando a volare a Washington per preparare il meeting tra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente della Cina Xi Jinping che si terrà in occasione del prossimo G20 in Argentina.

Vuota l’agenda macroeconomica odierna in una settimana sostanzialmente priva di dati macroeconomici.

Sulle prime battute il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 25.430,55 punti, mentre lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 2.740,71 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,02%), come l’S&P 100 (0,5%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+1,74%), Caterpillar (+1,50%), Nike (+1,45%) e Visa (+1,44%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che lascia sul parterre l’1,63% nonostante la trimestrale in crescita.

Fiacca Boeing, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.

Discesa modesta per Procter & Gamble, che cede un piccolo -0,98%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Vodafone (+7,91%), Nvidia (+3,86%), Ctrip.Com International (+2,84%) e Tesla Motors (+2,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che arretra del 3,35%.