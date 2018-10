Wall Street si tinge di due colori a metà giornata

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua le contrattazioni a due colori. Il Dow Jones scivola dello 0,50%. Sulla stessa linea lo S&P-500 che arretra dello 0,40%. Avanza il Nasdaq 100 (+0,46%).

Agenda scarna dal fronte macroeconomico dove oggi 22 ottobre è stato svelatosolo l’indice CFNAI, rapporto mensile del Chicago Federal Reserve Bank che segue l’attività economica nel distretto, che si è mostrato positivo ma lievemente al di sotto delle attese.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica (+0,81%) e beni di consumo secondari (+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,62%), sanitario (-1,06%) e materiali (-0,90%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+2,31%), Cisco Systems (+1,15%), Nike (+1,10%) e 3M (+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Dowdupont, che ottiene -2,50%. Calo deciso per American Express che segna un -1,92%. Sotto pressione Goldman Sachs con un forte ribasso dell’1,72%. Soffre United Technologies che evidenzia una perdita dell’1,61%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Mercadolibre (+3,66%), Baidu (+2,65%), Autodesk (+2,64%) e Ctrip.Com International (+2,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Hasbro che ottiene -3,27%. Giornata no per Vodafone che mostra una caduta del 2,80%. Lettera su Celgene che registra un importante calo del 2,60%. Affonda Applied Materials, con un ribasso del 2,51%.