Wall Street, si prevedono nuovi massimi

(Teleborsa) – I futures sugli indici azionari statunitensi sono in rialzo facendo presagire un avvio positivo della borsa di Wall Street, con nuovi massimi storici degli indici.

A livello macroeconomico i dati sull’inflazione sono risultati in linea con le attese, così come le vendite al dettaglio. In agenda più tardi le scorte e vendite all’industria.

Entrata nel vivo la stagione delle trimestrali, con i conti di JP Morgan, BlackRock e Wells Fargo.

Il future sul Dow Jones avanza dello 0,27%, quello sull’S&P 500 guadagna lo 0,21% mentre quello sul Nasdaq 100 sale dello 0,11%.