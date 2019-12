Wall Street si prepara ad aggiornare i massimi storici

editato in: da

(Teleborsa) – Il rally di Natale a Wall Street dovrebbe proseguire anche oggi, ultima seduta della settimana, seppur con scambi ridotti complici le feste di fine anno.

L’andamento dei futures sugli indici statunitensi, che si muovono in territorio positivo, lascia presagire dunque una apertura in rialzo, su nuovi massimi storici, dopo che ieri la Borsa di New York ha aggiornato ancora una volta i record.

A circa due ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,30%, quello sull’S&P500 guadagna lo 0,23% ed il future sul Nasdaq segna un +0,36%. L’indice tecnologico ha superato per la prima volta, ieri, la soglia dei 9.000 punti.

L’agenda macroeconomica prevede la diffusione oggi del dato sulle scorte di greggio e di gas settimanali, negli Stati Uniti.

