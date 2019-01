Wall Street si porta sui minimi sull’effetto Caterpillar

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue sui minimi a metà giornata, dopo una partenza già negativa, innescata dalla cautela degli operatori per gli eventi che seguiranno in questa settimana. In primo piano il FOMC e le trattative USA-Cina sul commercio, che evolveranno nel corso della visita della delegazione cinese a Washington.

Ad aggiungere malumore nelle sale operative ha contribuito oggi il warning lanciato da Caterpillar, che apre male òla settimana dedicata alle trimestrali dei giganti a stelle e strisce (domani Apple , eBay e Pfizer).

A New York, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,10%; perde terreno lo S&P-500, che retrocede a 2.638,32 punti, ritracciando dello 0,99%. In forte calo il Nasdaq 100 (-1,53%); in rialzo lo S&P 100 (+0,74%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti informatica (-1,71%), energia (-1,36%) e telecomunicazioni (-1,21%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Johnson & Johnson (+0,64%).

La peggiore Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -9,27% sull’effetto conti.

Lettera su Visa, che registra un importante calo del 2,65%.

Affonda Verizon Communication, con un ribasso del 2,63%.

Giornata moderatamente positiva per Microsoft, che sale di un frazionale +0,92%.

Crolla Advanced Micro Devices, con una flessione del 7,16%.

Vendite a piene mani su Amgen, che soffre un decremento del 3,95%.

Pessima performance per Biomarin Pharmaceutical, che registra un ribasso del 2,86%.