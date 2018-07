Wall Street si conferma in buon rialzo grazie a soluzioni su auto

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street si conferma in discreto rialzo al giro di boa, sostenuta dalla prospettiva di un accordo tra USA ed Europa sui dazi alle auto imposti dal presidente Trump, che scongurerebbe una guerra commerciale con l’UE sul tipo di quella in piedi con la Cina.

Deludenti i dati macroeconomici di oggi: i dati sull’occupazione USA vedono una mercato del lavoro che cresce meno delle attese ed un aumento della richieste di sussidi alla disoccupazione, mentre i dati sul PMI dei servizi appaiono in deterioramento.

A New York, l’indice Dow Jones mostra un rialzo dello 0,61%; sulla stessa linea lo S&P-500 che fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 2.731,69 punti. Bene il Nasdaq 100 (+0,8%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti Information Technology (+1,19%), Beni di consumo primario (+1,06%) e Sanitario (+0,94%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,41%), Johnson & Johnson (+1,75%), Merck & Co (+1,56%) e Procter & Gamble (+1,39%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Skyworks Solutions (+3,97%), Qualcomm (+3,07%), Maxim (+2,72%) e Lam Research (+2,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ctrip.Com International, che prosegue le contrattazioni a -2,88%. Soffre J.B. Hunt Transport Serv, che evidenzia una perdita dell’1,65%. Deboli Monster Beverage, che registra una flessione dello 0,90%, e Tesla Motors, con un decremento dello 0,60%.