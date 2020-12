Wall Street si conferma brillante al giro di boa

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in deciso rialzo, scommettendo su una serie di dati economici positivi e sull’efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna per il superamento della crisi sanitaria mondiale. Si guarda con fiducia anche alle decisioni della Fed domani ed alle trattative per il nuovo piano di stimoli fiscali.

A New York, l’indice Dow Jones è in aumento dell’1,11%; sulla stessa linea, l’S&P-500 che continua la giornata in aumento dell’1,14%. Bene il Nasdaq 100 (+0,64%) e l’S&P 100 (+0,98%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+2,20%), materiali (+1,92%) e finanziario (+1,74%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+4,16%), Caterpillar (+2,59%), Travelers Company (+2,16%) e McDonald’s (+1,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Pfizer, che continua la seduta con -1,80%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Baidu (+9,73%), Wynn Resorts (+5,61%), Mattel (+5,26%) e Apple (+4,16%).

Le più forti vendite su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -7,12%.

Vendite su Regeneron Pharmaceuticals, che registra un ribasso dell’1,26%.

Seduta negativa per Tesla Motors, che mostra una perdita dell’1,16%.

Tentenna Facebook, con un modesto ribasso dell’1,02%.