Wall Street senza direzione

(Teleborsa) – Rimane appesa al palo la Borsa di New York, scossa dalle decisioni prese dalla Casa Bianca nei confronti di Teheran e dall’imminente arrivo dell’incontro tra Xi Jinping e Trump per risolvere la spinosa questione dei dazi commerciali.

Al suono della campanella di inizio contrattazioni, sosta intorno alla parità Wall Street, con il Dow Jones che si attesta a 26.744,14 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500, che continua la giornata a 2.945,92 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,07%), come l’S&P 100 (0,0%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto materiali. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-0,93%), beni di consumo secondari (-0,51%) e sanitario (-0,50%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+1,02%), Home Depot (+0,73%) e McDonald’s (+0,61%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Dowdupont, che continua la seduta con -2,12%.

Fiacca Walt Disney, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.

Discesa modesta per Goldman Sachs, che cede un piccolo -0,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mylan (+1,89%), Microchip Technology (+1,77%), Vertex Pharmaceuticals (+1,07%) e Verisk Analytics (+0,92%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che ottiene -1,46%.

In rosso Jd.Com Inc Spon Each Repr, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,42%.

Spicca la prestazione negativa di Baidu, che scende dell’1,03%.

Pensosa Liberty Global, con un calo frazionale dello 0,99%.