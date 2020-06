Wall Street segue spirale ribassista all’esordio

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in netto ribasso, continuando a risentire delle previsioni pessimistiche formulate dalla Fed, che ha smorzato gli entusiasmi per una veloce ripresa dell’economia. In aggiunta, il Presidente Powell non ha fatto cenno a nuovi strumenti di politica monetaria come si sperava.

Sul fronte macro, il dato dei prezzi alla produzione è risultato migliore delle attese, così come quello sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, che sono scese nell’ultima settimana, ma non hanno fornito un gran supporto al mercato.

A New York, l’indice Dow Jones sivola del -3,05% a 26.166,87 punti, continuando sulla scia ribassista di tre cali consecutivi in atto da martedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 crolla del 2,68%, scendendo fino a 3.104,57 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-2,01%), come l’S&P 100 (-2,4%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-5,87%), finanziario (-4,28%) e beni industriali (-4,03%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le peggiori performance si registrano su Boeing, che crolla del 9,31%.

Vendite a piene mani su Exxon Mobil, che soffre un decremento del 5,61%.

Pessima performance per Caterpillar, che registra un ribasso del 5,43%.

Sessione nera per Raytheon Technologies, che lascia sul tappeto il 5,42%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+6,70%), Viacom (+3,24%), Regeneron Pharmaceuticals (+0,90%) e Electronic Arts (+0,63%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Airlines, che segna un -10,99%.

In caduta libera Tripadvisor, che affonda del 7,02%.

Pesante Bed Bath & Beyond, che segna una discesa di ben -6,84 punti percentuali.

Seduta drammatica per Marriott International, che crolla del 6,66%.